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В Гонконге зафиксировали первую смерть после прививки вакциной Pfizer

Американская вакцина против коронавируса Pfizer REUTERS

66-летний мужчина умер через три дня после вакцинации

Власти Гонконга сообщили о первом смертельном случае после прививки вакциной Pfizer и BioNTech. Это передает RTHK со ссылкой на гонконгское Министерство здравоохранения.

Согласно сообщению, жертвой стал 66-летний мужчина, страдавший от диабета, гипертонии и гиперлипидемии. Его обнаружили в его собственной машине без признаков жизни сегодня, 19 марта, а первую прививку от коронавируса он сделал во вторник, 16 марта. После этого он не сообщал, что чувствовал себя плохо.

Отмечается, что расследованием этого случая займется экспертный комитет, который уже рассмотрел семь случаев смертей после прививки вакциной китайской компании Sinovac и пришел к выводу, что они не были непосредственно связаны с препаратом.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцам нет смысла ждать прибытия в страну вакцины против COVID-19 американской компании Pfizer, чтобы сделать прививку именно ею, а не уже имеющейся индийской Covishield.

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