В Гонконге выставили на аукцион шляпу Наполеона с его ДНК
Стоимость аксессуара сейчас составляет 138-207 тыс. долларов
Отмечается, что наряд, который считают "первым шляпой, содержащий ДНК императора", экспонируется в Гонконге, прежде чем он переедет в Париж, а затем в Лондон, где его планируют продать на аукционе 27 октября.
Подчеркивается, что похожие шляпы часто встречаются на изображениях Наполеона на поле битвы.
Эта же шляпа была приобретена нынешним владельцем на небольшом аукционе в Германии.
К тому времени еще не было известно, что шляпа принадлежала императору.
"Это была чисто случайная встреча", — сказал руководитель компании Bonhams Europe Саймон Коттл.
Покупатель заинтересовался шляпой, когда сообразил, что на ней есть надписи и другие характеристики, свидетельствующие, что аксессуар мог принадлежать самому Наполеону.
Первоначальное расследование показало, что шляпа соответствует размерам головы, которые имел французский император.
"При тщательном изучении шляпы было обнаружено пять волосков. И два из них были затем протестированы, они несли ДНК Наполеона", - сказал Коттл.
По его словам, история этой шляпы сильно отличается от истории других головных уборов, ведь большинство из них было передано знатным семьям, связанными с императором, или же принадлежали военным, которые подобрали их на поле битвы.
Коттл отметил, что стоимость аксессуара пока составляет 138-207 тыс. долларов, что является "осторожной" цене, поскольку лишь недавно было доказано, что шляпа принадлежал императору.
Другие шляпы оценивались в более миллиона долларов.
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