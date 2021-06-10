В Гонконге создали робота по уходу за больными на COVID-19 и пожилыми людьми

Робот-медсестра по имени Грейс Фото из открытых источников

Он может имитировать действия с помощью более 48 основных лицевых мышц

В Гонконге создали человекоподобного робота для ухода за больными COVID-19 и старыми людьми. Об этом сообщает СNA.

Как отмечается, над ним работала команда ученых, которая создала знаменитого работа-гиноида Софию, и сейчас запущена пилотная модель, основанная на рыночных принципах здравоохранения - робот-медсестра по имени Грейс.

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''Его назначение - уход за пожилыми людьми или инфицированными коронавирусом пациентами, которые находятся на изоляции. Одетая в синюю униформу медсестры, Грейс имеет азиатские черты лица и каштановые волосы. У нее есть тепловизор на груди, который измеряет температуру пациента. Робот использует искусственный интеллект для диагностики и умеет разговаривать на английском, а также мандаринском и кантонском диалектах китайского", - говорится в сообщении.

"Запуск Грейс произошел в связи со срочной необходимостью в роботах-гуманоидах в условиях пандемии", - добавил Ким Мин-Сун, профессор по коммуникациям Гавайского университета.

По словам исполнительного директора совместного предприятия Hanson Robotics и Singularity Studio Дэвида Лейка, до августа компания намерена начать массовое производство бета-версии Грейс, а в следующем году планирует полностью запустить ее в работу в Гонконге, материковом Китае, Японии и Корее.

Сообщается, что робот может имитировать действия с помощью более 48 основных лицевых мышц и имеет успокаивающее поведение.

На сегодня стоимость роботов-гуманоидов можно сравнить с ценами элитных автомобилей. Тем не менее, она снизится, когда компания будет производить десятки или сотни тысяч единиц.

"Человеческая внешность способствует доверию и естественному взаимодействию, потому что мы привыкли к общению лицом к лицу",-отмечают в компании.

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Напомним, робот София - наиболее развитый из всех ныне существующих роботов-гуманоидов на Земле. Недавно, робот София украсила обложку мартовского номера журнала Cosmopolitan India. Для стильной съемки ее одели в платье индийского дизайнера Тании Хануджи.