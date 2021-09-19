В Германии выпустили плюшевого мишку "Ангела Меркель"

Мишка "Ангела Меркель" Фото из открытых источников

Плюшевые мишки "Ангела Меркель", высотой 40 сантиметров, будут стоить 189 евро

В Германии фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек Ангелы Меркель, которая завершает свои полномочия на посту главы правительства ФРГ. Об этом сообщает Stern.

Как отмечается, мишки высотой 40 сантиметров напоминают канцлера: сложенные ромбом пальцы, ожерелье, жакет и прическа. Плюшевые мишки "Ангела Меркель" будут стоить 189 евро (почти 6 тыс. грн).

"Мы пытаемся отразить в плюшевых мишках моменты современной истории как вид искусства", - отметил управляющий директор Мартин Герман.

В общем, на продажу будет изготовлено 500 штук - и одну из них, под цифрой 16, получит собственно канцлер, ее передаст Меркель депутат Бундестага по Кобургскому избирательному округу. "16" символизирует срок пребывания Меркель на посту.

Как известно, выборы в Бундестаг состоятся через неделю, 26 сентября. Меркель почти 4 года назад объявила, что уйдет из большой политики после этих выборов и не будет больше претендовать ни на какие должности.

Справка:

"Личные медведи" - это традиция в более чем 100-летнем семейном бизнесе фирмы из Баварии: кроме Обамы и короля Людвига, есть копии бывшего канцлера Гельмута Шмидта и королевы Елизаветы II.

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Напомним, ранее известный Музей мадам Тюссо в Берлине переодел восковую фигуру канцлерки Германии Ангелы Меркель в одежду для отдыха. Это связано с тем, что она скоро уйдет в отставку. С воскресенья, 19 сентября, посетители музея смогут увидеть восковую фигуру Меркель, одетую повседневную клетчатую рубашку и походные штаны, держа в руках рюкзак и кепку.