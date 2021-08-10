В Германии вводят обязательные COVID-тесты для невакцинированных граждан

Сейчас в стране полностью вакцинировались 55,1% населения

С 23 августа в Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса людей, которые хотят посещать учреждения и мероприятия в закрытых помещениях. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, соответствующее решение приняли премьер-министры немецких земель и канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 10 августа.

Предполагается, что с 23 августа все лица, которые не были полностью вакцинированы или не переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, должны предоставить или быстрый тест на антиген, срок действия которого составляет 24 часа, или же ПЦР-тест, сделанный не более 48 часов назад. Исключением из правила являются дети до 6 лет и школьников.

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Как отмечается, тесты нужно предоставлять для посещения парикмахерских, косметических салонов, фитнес-студий, проживания в отелях (в этом случае тестироваться необходимо дважды в неделю).

Также тесты будут требовать во время посещения больниц, домов для престарелых, кафе, ресторанов и баров, кинотеатров, мероприятий и торжеств.

В то же время федеральные земли могут полностью или частично приостановить действие этой нормы. Для этого уровень инфицирования в определенном районе должен составлять не более 35 новых случаев на 100 тыс. населения за семь дней.

Кроме этого, быстрые тесты на коронавирус для жителей страны с 11 октября перестанут быть бесплатными. Невакцинированным лицам придется самостоятельно их оплачивать, чтобы посетить какие-то заведения. Действие правила не распространяется на лиц, которые не могут прививаться по медицинским причинам.

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Напомним, с 1 августа в Германии начали действовать более жесткие условия для въезда граждан на территорию страны.