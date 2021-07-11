В Германии впервые ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератак
Местные власти не могут возобновить работу компьютерной системы после кибернападения
В немецком районе Анхальт-Биттерфельд земли Саксония-Ангальт ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. По всей стране подобное происходит впервые. Об этом информирует Deutsche Welle.
Сообщается, что местные власти не могут возобновить работу компьютерной системы после кибернападения.
Из-за этого в районе, в котором проживает 157 тысяч человек, оказались заблокированными социальные выплаты. Это и привело к введению режима чрезвычайной ситуации.
''Мы практически полностью парализованы — и так будет продолжаться в течение ближайшей недели'', — заявил представитель правительства.
В Федеральном управлении по информационной безопасности сообщили, что специалисты ведомства уже на месте происшествия.
Они также отметили, что, вероятнее всего, речь идет о шантаже — специальных компьютерных программах, которые требуют деньги за восстановление данных.
Напомним, ранее мы писали, что была совершена кибератака на США. Хакеры взломали серверы Нацкомитета Республиканской партии. Это произошло примерно тогда, когда связанная с Россией хакерская группировка REvil осуществила кибернападение на компанию-разработчика программного обеспечения Kaseya.