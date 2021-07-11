В Германии впервые ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератак

Местные власти не могут возобновить работу компьютерной системы после кибернападения

В немецком районе Анхальт-Биттерфельд земли Саксония-Ангальт ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. По всей стране подобное происходит впервые. Об этом информирует Deutsche Welle.

Сообщается, что местные власти не могут возобновить работу компьютерной системы после кибернападения.

Из-за этого в районе, в котором проживает 157 тысяч человек, оказались заблокированными социальные выплаты. Это и привело к введению режима чрезвычайной ситуации.

''Мы практически полностью парализованы — и так будет продолжаться в течение ближайшей недели'', — заявил представитель правительства.

В Федеральном управлении по информационной безопасности сообщили, что специалисты ведомства уже на месте происшествия.

Они также отметили, что, вероятнее всего, речь идет о шантаже — специальных компьютерных программах, которые требуют деньги за восстановление данных.

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Напомним, ранее мы писали, что была совершена кибератака на США. Хакеры взломали серверы Нацкомитета Республиканской партии. Это произошло примерно тогда, когда связанная с Россией хакерская группировка REvil осуществила кибернападение на компанию-разработчика программного обеспечения Kaseya.