В Германии трех пассажиров поезда ранили ножом

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В настоящее время следователи исключают террористическую подоплеку

Утром в субботу, 6 ноября, в поезде Intercity-Express в Германии было совершено нападение с ножом. Следователи исключают террористическую подоплеку. Об этом сообщает BILD.

По информации издания, пострадали три человека. Двое из них получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает. До сих пор неясно, какого пола были пострадавшие.

Нападавший с ножом задержан на месте. По информации BILD, это 27-летний мужчина арабского происхождения. Сообщается, что он был психически неуравновешенным и звал на помощь в поезде.

В настоящее время следователи исключают террористическую подоплеку.

Нападение произошло около 9:30 утра возле Ноймаркта в верхнем Пфальце. В настоящее время поезд находится в Зойберсдорфе, к юго-востоку от Нюрнберга. На данный момент криминальная полиция и судебно-медицинские эксперты работают для сбора доказательств.

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Напомним, ранее стало известно, что в норвежском Конгсберге мужчина обстрелял прохожих из лука, вследствие чего были жертвы. По словам главы местной полиции, преступника задержали. По предварительной информации, злоумышленник действовал самостоятельно.