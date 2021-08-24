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В Германии семь человек пострадали из-за отравления неизвестным веществом

Укринформ

Среди них есть студенты и работники учебного заведения

По меньшей мере семь человек тяжело отравились в одном из немецких университетов. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, люди заболели после употребления еды или напитков в Дармштадтском техническом университете, недалеко от города Франкфурт в центральной Германии.

Согласно данным местных правоохранителей, пока неизвестно каким именно веществом отравились пострадавшие.

По предварительным исследованиям известно, что несколько пачек молока и емкости с водой были смешаны с "вредными веществами".

"Мы просим всех людей, которые сегодня ели или пили в здании, чувствуя плохое самочувствие или синюшная окраска конечностей, немедленно обратиться за медицинской помощью", - говорится в публикации.

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Напомним, ранее в Корюковском районе четверо детей, которые посещают один детский сад, отравились и попали в больницу. По факту начато уголовное производство.

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