В Германии перед началом суда сбежала 96-летняя экс-секретарша коменданта концлагеря

DW

Она ушла из дома престарелых, села в такси и поехала в метро

В Германии 96-летняя Ирмгард Фехнер, которая во время Второй мировой войны работала секретаршей коменданта концлагеря Штуттгоф, сбежала из дома для пожилых людей перед началом суда. Об этом сообщил DW.

Как отмечается, сегодня утром женщина ушла из дома для престарелых, села в такси и поехала в метро, после чего она исчезла. Когда беглянка не явилась на судебное заседание, суд выдал ордер на ее арест.

Известно, что прокуратура города Іцехо обвиняет Фехнер в соучастии в убийстве более 11 тысяч заключенных лагеря, путем оказания помощи непосредственным исполнителям преступлений. А с июня 1943 по апрель 1945 года она работала секретаршей коменданта лагеря Хоппе.

Также она уже выступала ранее на другом судебном процессе над нацистскими преступниками, однако в качестве свидетеля. Фехнер признавала, что комендант Хоппе каждый день надиктовывал ей тексты приказов и других документов, но подчеркивала, что ничего не знала о том, что происходило в непосредственной близости от его рабочего места.

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Как сообщалось ранее, этой осенью в Германии состоится суд над 100-летним мужчиной, который во время Второй мировой войны был охранником в концентрационном лагере Заксенхаузен, где погибло более 100 тысяч человек.

Окружной суд города Нойруппин признал обвинительное заключение о причастности экс-охраника к 3500 убийствам, во время службы в концлагере с января 1942 по февраль 1945 года.