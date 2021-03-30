В Германии ограничили использование вакцины AstraZeneca из-за рисков тромбоза

Вакцина AstraZeneca Global Look Press

Однако речь не идет о полном запрете использования препарата

Учитывая возможные риски возникновения тромбоза у молодых людей, власть ФРГ решила разрешить использование препарата AstraZeneca для вакцинации людей в возрасте 60+. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, решение о введении ограничений по применению вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, было принято на совещании с участием министра здравоохранения Германии Йенса Шпана и глав Минздравов федеральных земель.

Теперь препарат можно будет применять только для лиц в возрасте 60 лет и старше. Это связано с возможными рисками появления тромбоза у молодых людей после получения прививки.

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В то же время такое решение не предусматривает полный запрет на применение вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет, которые хотят привиться именно этим препаратом.

Как говорится, продолжение вакцинации должно происходить "на усмотрение врача и после индивидуального анализа рисков, а также после всестороннего информирования".

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Известно, что ранее в этот же день немецкая постоянная комиссия по вопросам вакцинирования рекомендовала применение этого препарата только для людей в возрасте 60 лет и старше.

Рекомендации были сделаны на основе имеющихся данных относительно появления у некоторых из пациентов случаев тромбоза. Считается, что с возрастом риск возникновения тромбоза снижается.

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Напомним, ранее стало известно, что англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса COVID-19.