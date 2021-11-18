В Германии одобрили бустерные COVID-прививки для всех взрослых

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Интервал между прививками мРНК-вакцинами можно сокращать и до пяти месяцев

Немецкая постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха расширила рекомендации по бустерной прививки в стране. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, бустерные прививки рекомендовано проводить мРНК-вакцинами через шесть месяцев после базового курса иммунизации.

Однако в STIKO предполагают, что этот интервал можно сокращать и до пяти месяцев.

Отмечено, что к этому времени ревакцинацию в Германии рекомендовали проводить только для отдельных категорий, а именно людей в возрасте от 70 лет, находящихся в учреждениях опеки, медиков, работников соцсферы и людей со слабым иммунитетом.

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Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении бустерной COVID-вакцинации для пожилых людей. С середины декабря COVID-сертификат категории 65 + лет будут выдавать лишь после третьей прививки.