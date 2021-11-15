В Германии нашли клад с тысячами серебряных монет времен древнего Рима

The History Blog

Кроме того, археологи нашли оружие, инструменты, украшения, посуду

Археологи немецкого города Аугсбург обнаружили в высохшем русле реки самое большое сокровище римского серебра, когда-либо найденное в Баварии. Об этом сообщает "The History Blog".

Как отмечается, клад примерно из 5600 серебряных динариев I и II веков был найден в районе Оберхаузен, самой старой части города, на месте запланированного строительства.

Монеты в кладе датируются периодом от правления Нерона в середине I века до правления Септимия Севера вскоре после 200 года нашей эры. Изображены императоры Траян, Адриан, Антонин Пий и Марк Аврелий, а также гораздо менее известный император Дидий Юлиан, правивший три месяца (март – июнь 193 года). Его монеты чрезвычайно редки, ведь Дидий имел мало времени для их чеканки.

Серебряные монеты были обнаружены недалеко от места ранней римской базы в Баварии, в гравии старого русла реки Вертах. Здесь археологи исследовали территорию будущего жилого квартала.

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"Мы предполагаем, что клад был похоронен за пределами города Августа Винделикум, недалеко от дороги ВИА Клаудиа, которая проходила там в начале 3 века, и так и не было найдено. Место, где спрятали клад, вероятно, было смыто много веков спустя из-за наводнения в Вертаху, и монеты были рассыпаны и в речном гравии", – прокомментировал Себастьян Гаїрос, глава отдела археологии города Аугсбург.

"Простой солдат зарабатывал от 375 до 500 динариев в начале 3 века. Следовательно, этот клад эквивалентен заработку примерно за 11-15 лет", - пояснили археологи.

В дополнение к сокровищу монет археологи обнаружили в том же районе сотни римских артефактов. Они нашли оружие, инструменты, украшения, посуду и многое другое.

Местные СМИ отмечают, что некоторые монеты из кладов и другие артефакты, найденные во время раскопок, будут ненадолго выставлены в Аугсбурге уже с 17 декабря 2021 года.

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Напомним, ранее возле села Малые Подлески Львовской области археологи обнаружили серебряные римские динарии I-II века н. е. Как отмечается, всего нашли четыре монеты, из них три серебряных динария и один фальшивый субератний динарий.