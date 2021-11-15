В Германии нашли клад с тысячами серебряных монет времен древнего Рима
Кроме того, археологи нашли оружие, инструменты, украшения, посуду
Археологи немецкого города Аугсбург обнаружили в высохшем русле реки самое большое сокровище римского серебра, когда-либо найденное в Баварии. Об этом сообщает "The History Blog".
Как отмечается, клад примерно из 5600 серебряных динариев I и II веков был найден в районе Оберхаузен, самой старой части города, на месте запланированного строительства.
Монеты в кладе датируются периодом от правления Нерона в середине I века до правления Септимия Севера вскоре после 200 года нашей эры. Изображены императоры Траян, Адриан, Антонин Пий и Марк Аврелий, а также гораздо менее известный император Дидий Юлиан, правивший три месяца (март – июнь 193 года). Его монеты чрезвычайно редки, ведь Дидий имел мало времени для их чеканки.
Серебряные монеты были обнаружены недалеко от места ранней римской базы в Баварии, в гравии старого русла реки Вертах. Здесь археологи исследовали территорию будущего жилого квартала.
"Мы предполагаем, что клад был похоронен за пределами города Августа Винделикум, недалеко от дороги ВИА Клаудиа, которая проходила там в начале 3 века, и так и не было найдено. Место, где спрятали клад, вероятно, было смыто много веков спустя из-за наводнения в Вертаху, и монеты были рассыпаны и в речном гравии", – прокомментировал Себастьян Гаїрос, глава отдела археологии города Аугсбург.
"Простой солдат зарабатывал от 375 до 500 динариев в начале 3 века. Следовательно, этот клад эквивалентен заработку примерно за 11-15 лет", - пояснили археологи.
В дополнение к сокровищу монет археологи обнаружили в том же районе сотни римских артефактов. Они нашли оружие, инструменты, украшения, посуду и многое другое.
Местные СМИ отмечают, что некоторые монеты из кладов и другие артефакты, найденные во время раскопок, будут ненадолго выставлены в Аугсбурге уже с 17 декабря 2021 года.
Напомним, ранее возле села Малые Подлески Львовской области археологи обнаружили серебряные римские динарии I-II века н. е. Как отмечается, всего нашли четыре монеты, из них три серебряных динария и один фальшивый субератний динарий.