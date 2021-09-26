В Германии начались выборы депутатов в Бундестаг
По оценкам экспертов, количество депутатов Бундестага 20-го созыва может превысить 900 человек
Как известно, из 54 зарегистрированных в Германии партий к выборам допущены рекордные 47, из них 14 – в первый раз. Всего зарегистрировано рекордное количество претендентов на места в федеральном парламенте – 6211.
Правом проголосовать могут воспользоваться 60,4 млн из 83,2 млн населения Германии. Большая часть из них уже проголосовали по почте, в том числе и канцлер Ангела Меркель.
Предварительные результаты объявят уже сегодня в 18:00. Проверять бюллетени будут до пяти недель.
По данным последних опросов разрыв в рейтингах основных конкурентов – консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов СДПГ составляет 1-3%.
По оценкам экспертов, количество депутатов Бундестага 20-го созыва может превысить 900. В то же время нынешний состав высшего законодательного органа ФРГ составляет 709 депутатов, что делает его вторым самым многочисленным парламентом мира после Китая.
Напомним, 31 декабря 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления с новогодним обращением к гражданам заявила, что не планирует баллотироваться на пост главы правительства в 2021 году, который она занимала с 2005 года.
На прошлой неделе известный Музей мадам Тюссо в Берлине переодел восковую фигуру канцлера Германии Ангелы Меркель в одежду для отдыха. Это связано с тем, что она скоро уйдет в отставку. С 19 сентября посетители музея могут увидеть восковую фигуру Меркель, одетую в повседневную клетчатую рубашку и походные брюки, держа в руках рюкзак и кепку.
Кроме того, немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек Ангела Меркель, которая завершает свои полномочия. У игрушки сложены ромбом пальцы (фирменный жест политика), ожерелье, жакет и прическа. Сама Меркель также получила такого мишку под номер 16, что знаменует срок ее пребывания на посту.