В Германии начались выборы депутатов в Бундестаг

По оценкам экспертов, количество депутатов Бундестага 20-го созыва может превысить 900 человек

Как известно, из 54 зарегистрированных в Германии партий к выборам допущены рекордные 47, из них 14 – в первый раз. Всего зарегистрировано рекордное количество претендентов на места в федеральном парламенте – 6211.

Правом проголосовать могут воспользоваться 60,4 млн из 83,2 млн населения Германии. Большая часть из них уже проголосовали по почте, в том числе и канцлер Ангела Меркель.

Предварительные результаты объявят уже сегодня в 18:00. Проверять бюллетени будут до пяти недель.

По данным последних опросов разрыв в рейтингах основных конкурентов – консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов СДПГ составляет 1-3%.

По оценкам экспертов, количество депутатов Бундестага 20-го созыва может превысить 900. В то же время нынешний состав высшего законодательного органа ФРГ составляет 709 депутатов, что делает его вторым самым многочисленным парламентом мира после Китая.

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Напомним, 31 декабря 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления с новогодним обращением к гражданам заявила, что не планирует баллотироваться на пост главы правительства в 2021 году, который она занимала с 2005 года.

На прошлой неделе известный Музей мадам Тюссо в Берлине переодел восковую фигуру канцлера Германии Ангелы Меркель в одежду для отдыха. Это связано с тем, что она скоро уйдет в отставку. С 19 сентября посетители музея могут увидеть восковую фигуру Меркель, одетую в повседневную клетчатую рубашку и походные брюки, держа в руках рюкзак и кепку.

Кроме того, немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек Ангела Меркель, которая завершает свои полномочия. У игрушки сложены ромбом пальцы (фирменный жест политика), ожерелье, жакет и прическа. Сама Меркель также получила такого мишку под номер 16, что знаменует срок ее пребывания на посту.