В Германии началась третья волна коронавируса, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель Reuters

Она отметила, что на пути для ослабления карантинных ограничений может стать медленное внедрение вакцинации

Сейчас Германия находится в третьей волне пандемии коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с депутатами своей консервативной партии, передает Reuters.

"Сейчас мы находимся в третьей волне (COVID-19 - ред.)", - сказала Меркель.

По ее словам, рано говорить об ослаблении карантина, который был усилен в конце 2020 года.

В то же время она отметила, что помехой для ослабления карантинных ограничений может стать медленное внедрение вакцинации и риск больших вспышек новых штаммов, уже выявленных в Германии.

"Мы не можем позволить себе взлеты и падения", - добавила Меркель.

Напоследок она отметила, что хотела бы, чтобы страна вернулась к нормальной жизни, однако это должно происходить осторожно.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Польши заявил про начало третьей волны пандемии коронавируса в стране. По словам министра, вопрос заключается в том, будет ли масштаб третьей волны таким, как в ноябре, или же больных будет меньше.