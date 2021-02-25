В Германии мужчине сообщили о подозрении в шпионаже в пользу России

Фото из открытых источников

Он имел доступ к документам о планировании немецкого парламента

Прокуратура ФРГ сообщила о подозрении в шпионаже в пользу России мужчине, который занимался техническим обслуживанием приборов в Бундестаге. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной прокуратуры Германии.

Согласно сообщению, гражданина Германии Йенса Ф. обвинили в том, что передавал данные о плане этажей здания Бундестага агенту российской разведки.

Известно, что подозреваемый работал в компании-подрядчике, которая неоднократно выполняла заказ Бундестага. Ее сотрудники проводили проверки портативных электронных приборов в здании немецкого парламента, поэтому мужчина имел доступ к PDF-файлов с планами этажей здания.

Новости по теме: Российские хакеры пытались взломать систему документооборота госорганов Украины

В прокуратуре заявляют, что с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о здании российским спецслужбам.

Также в ведомстве утверждают, что Йенс Ф. отправил носитель данных вместе с соответствующими файлами PDF работнику посольства России в Берлине, который работает в главном разведывательном управлении (ГРУ) генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Как отмечается, дело Йенса Ф. по подозрению в работе на иностранную разведку теперь будет рассматривать специальный суд в Берлине, который занимается делами о преступлениях против государства,

Новости по теме: Глава Microsoft объявил о наличии доказательств кибератаки России на США

Напомним, недавно в Пентагоне заявили, что Российская Федерация продолжает нести угрозу США и их партнерам в Европе несмотря на экономические санкции.