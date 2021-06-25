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В Германии мужчина с ножом напал на прохожих: Есть погибшие

Фото из открытых источников

Нападавший нейтрализован полицией

Мужчина с ножом нападал на людей в центре немецкого города Вюрцбург, сообщают о минимум 3 убитых и 6 раненых, передает DW.

Мужчина с ножом нападал на людей в центре немецкого города Вюрцбург в федеральной земле Бавария в пятницу, 25 июня.

Нападавшего задержали правоохранители, ему выстрелили в ногу - его жизни ничего не угрожает.

Полиция уверяет, что опасность миновала. Отмечается, что убиты три человека, есть раненые, некоторые из них - серьезно.

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Ранее сообщалось, что в Чернигове во время выезда по вызову патрульные полицейские застрелили мужчину, напавшего на них с ножом.

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