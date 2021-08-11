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В Германии медсестра вакцинировала физраствором почти 9 тысяч человек

Pexels

Власти страны планируют дополнительно прививать около 8600 жителей

В Германии подозревают медсестру в том, что она колола жителям физраствор вместо вакцин. Об этом сообщает TheGuardian.

Несмотря на то, что физиологический раствор не является вредным для организма, большинство пострадавших из-за халатного поведения медсестры оказались пожилыми людьми, которые имеют высокий риск заражения коронавирусом.

Согласно данным полиции, злоумышленница неоднократно высказывала скептическое мнение относительно вакцинации в своих социальных страницах.

Власти страны приняли решение предложить вероятным жертвам медсестры дополнительную прививку против коронавируса.

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Ранее сообщалось, что в Германии медсестру подозревают в отравлении пяти недоношенных младенцев морфином.

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