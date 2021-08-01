В Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря

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Мужчина предстанет перед судом через 76 лет после окончания войны

Этой осенью в Германии состоится суд на 100-летним мужчиной, который во время Второй мировой войны был охранником в концентрационном лагере Заксенхаузен, где погибло более 100 тысяч человек. Об этом сообщает Die Welt.

Согласно сообщению, окружной суд города Нойруппин признал обвинительное заключение о причастности экс-охранника к 3500 убийствам, во время службы в концлагере с января 1942 по февраль 1945 года.

Известно, что по плану суд должен начаться в октябре, а подсудимый должен иметь возможность посещать заседания от 2 до 2,5 часов в день.

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Как отмечается, участие в судебном процессе будет принимать адвокат Томас Вальтер, который на протяжении длительного периода представлял истцов по делам в отношении нацистов. По его мнению, привлечение виновных к ответственности необходимо.

"Заксенхаузен был местом для нацистского руководства у ворот Берлина из-за их иллюзий о том, что они правят жизнью и смертью. Многие истцы - ровесники обвиняемых и надеются на справедливость", - сказал адвокат.

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Напомним, в конце февраля 2015 года Соединенные Штаты Америки депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника одного из нацистских концлагерей Фридриха Карла Бергера.