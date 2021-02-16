В Германии будут проводить бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 для всех желающих

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В стране хотят увеличить потенциал тестирований

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что с 1 марта все жители страны смогут бесплатно получить быстрые тесты на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, немецкое правительство настаивает на расширении национального потенциала тестирований, поскольку страна ищет пути для отмены ограничений локдауна и возобновления работы бизнеса и школ.

По словам Шпана, сейчас на рынке достаточное количество быстрых тестов, а федеральное правительство планирует покрыть расходы на них. Министр рассказал, что вскоре домашние тесты получат одобрение от регуляторных органов.

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Как отмечается, с 1 марта центры тестирования и аптеки будут предлагать бесплатные экспресс-тесты всем желающим.

Кроме этого, правительство Германии ведет переговоры с производителями, чтобы снизить цены на домашние COVID-тесты, сейчас они стоят от 30 до 60 евро.

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Напомним, ранее стало известно, что в Великобритании обнаружили очередной штамм мутированного коронавируса, который "вызывает озабоченность".