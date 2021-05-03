В Германии блокировали одну из крупнейших платформ детской порнографии в даркнете

Фото из открытых источников

К расследованию был привлечен Европол и другие европейские государства

В Германии правоохранители смогли пресечь деятельность платформы Boystown, являющейся одним из крупнейших источников распространения детской порнографии в даркнете. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, платформа действовала как минимум с июня 2019 года и имела более 400 тыс. пользователей. Расследование длилось месяцами, его возглавляла немецкая оперативная группа, которая сотрудничала с Европолом, а также властями Нидерландов, Швеции, Австралии, США и Канады.

Известно, что по этому делу задержали четырех граждан Германии в возрасте от 40 до 64 лет, трое из которых - по подозрению в работе администраторами платформы. Еще одного мужчину задержали по подозрению, что он является зарегистрированным членом и самым активным пользователем платформы, который написал более 3500 публикаций.

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Как отмечается, платформа предоставила возможность пользователям делиться записями жестокого обращения с несовершеннолетними, в том числе "самого серьезного сексуального насилия над маленькими детьми".

Кроме этого, администраторы платформы предоставляли советы участникам о том, как получить наиболее безопасный доступ к сайту и как избежать разоблачения и уголовной ответственности.

Злоумышленников разоблачили и арестовали после того, как полиция провела обыски в их домах. Трое мужчин в Германии были арестованы и доставлены во Франкфурт-на-Майне 14 и 15 апреля для допроса. Ожидается, что четвертый мужчина, который был одним из трех администраторам сайта и был арестован в Парагвае, будет выдан Германии.

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Напомним, в середине января этого года в Германии после нескольких месяцев расследования правоохранители отключили крупнейшую нелегальную торговую площадку в даркнете, чьи серверы находились в том числе и в Украине.