В Гамбурге обнаружили рекордную для ЕС партию кокаина на несколько миллиардов евро

Она попала в пятерку крупнейших партий мира

В порту Гамбурга немецкие таможенники обнаружили в пяти контейнерах более 16 тонн кокаина, прибывшего из Парагвая. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, наркотики нашли еще 12 февраля, они были спрятаны в жестяных банках из-под шпаклевки.

По словам таможенников, это крупнейшая в истории единичная партия кокаина, которую когда-либо изымали в Европе, а ее реализация в розницу принесла бы несколько миллиардов евро. Также этот "груз" входит в пятерку крупнейших выявленных партий в мире.

Как отмечается, в рамках расследования за несколько дней в порту бельгийского города Антверпен было изъято еще 7,2 тонны кокаина.

Кроме этого, по подозрению в причастности к ввозу этой партии наркотика в Нидерландах задержали 28-летнего мужчину.

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Напомним, ранее на берегу Маршалловых островов местный житель случайно обнаружил странную лодку, которая, как оказалось позже, была заполнена рекордными 649 кг наркотиков.