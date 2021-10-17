В Гаити похитили 17 американских христианских миссионеров и их семьи

CNN

Сейчас проводится расследование инцидента

В столице Гаити, Порт-о-Пренсе, в субботу были похищены 17 американских христианских миссионеров и их семьи, включая детей. Об этом сообщил CNN.

Как отмечается, их похитили по дороге в Титаньен, севернее от столицы, Порт-о-Пренса, куда они направлялись после посещения детского дома в районе Круа-де-Букет.

Так, христианская группа помощи из Огайо под названием Christian Aid Ministries подтвердила, что миссионеры и члены семей, похищенные на Гаити, являются ее участниками.

Однако, министерство юстиции Гаити и национальная полиция еще не предоставили никаких комментариев.

В настоящее время проводится расследование инцидента.

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Напомним, что ранее "Исламское государство" (ИГ) взяло на себя ответственность за нападение террориста-смертника на шиитскую мечеть в городе Кандагар на юге Афганистана, в результате чего десятки людей погибли и были ранены. Боевики организации подорвали себя с тремя сотнями верующих.

А в сауне отеля в округе Кавая в Албании были найдены тела четырех туристов из России.

Отмечается, что погибшие - двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 58 лет. Россияне проводили в Албании отпуск.