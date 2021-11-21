В Гааге "карантинные" протесты переросли в беспорядки, есть задержанные

NOS

В результате беспорядков пятеро правоохранителей получили ранения

В Гааге во время акции протеста против коронавирусных ограничений, переросшей в беспорядки, задержали по меньшей мере 19 человек. Об этом сообщает NOS.

"Полиция задержала девятнадцать человек в Гааге после беспорядков”, - говорится в публикации.

По данным правоохранителей, большая группа молодых людей сознательно атаковала полицейских. Митингующие бросались камнями и фейерверками.

Как отмечается, молодые поджигали мусорные контейнеры, разводили костры прямо на улицах.Также были разбиты светофоры и искорежены дорожные знаки.

Один из парней швырнул камень в окно машины скорой помощи, которая в этот момент везла больного в больницу.

В результате беспорядков в Гааге пятеро правоохранителей получили ранения, у одного из них - травма колена и сотрясение мозга.

Неспокойно было и в других городах страны, в частности в Рурмонде, Стейне, Урку и других.

Всего по меньшей мере 28 человек были задержаны после беспорядков в разных городах страны.

Напомним, ранее в Запорожье сегодня состоялась акция протеста против вакцинации от коронавируса. На акции произошли столкновения с правоохранителями, которые переросли в задержание нескольких участников.