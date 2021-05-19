В Финляндии разработали 10-минутный тест на коронавирус

Этот тест имеет такую же точность, как и ПЦР-тест

Это устройство размером примерно как настольный компьютер, что позволяет теоретически делать мобильное тестирование.

Работает тест таким образом. Образец, взятый ватной палочкой из носа, помещается в раствор, содержащий антитела, которые распознают протеины вируса SARS-CoV-2. Они объединяются, образуя молекулярный агрегат, оказывается специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов.

Исследование продемонстрировало, что этот тест можно использовать для диагностики коронавируса, говорит Юсси Хепойки, доцент вирусологии в Университете Хельсинки.

"Данный экспресс-тест также безопасен для тестирующей человека, поскольку вирус инактивируется при попадании в раствор", - заявил исследователь.

В столице разоблачили злоумышленников, которые подделывали результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и вносили недостоверную информацию в приложение "Дій вдома".