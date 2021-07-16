В фестивальном Витебске определили порядок выступлений участников детского конкурса

"Славянский базар в Витебске" БЕЛТА

Жеребьевка участников международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021" состоялась сегодня на "Славянском базаре", передает корреспондент БЕЛТА.

Завтра, 17 июля, в первый день конкурсанты исполнят композицию на родном языке, на следующий день им предстоит выступить с самостоятельно выбранной песней. Творческие номера участников будут сопровождать детские коллективы. Откроет конкурсный день Комнен Вукович из Черногории. Белорус Константин Мазуркевич поднимется на сцену под номерами 5 и 10.

13-летний минчанин Константин Мазуркевич не раз становился победителем республиканских и международных вокальных конкурсов. Парень - обладатель Гран-при международного фестиваля-конкурса Aurora, лауреат I степени в двух номинациях конкурса "ПоколениеZ". Участие в национальном отборе на детский конкурс "Славянского базара в Витебске" принял впервые. По словам Константина, для него не играет большой роли очередность выступления. "Я буду стараться хорошо выступить и достойно представить Беларусь. У нас хорошая атмосфера, с многими ребятами я уже познакомился", - сказал он. В конце жеребьевки конкурсанты написали на бумажных самолетах свои желания и запустили их в витебское небо.

В состав жюри детского конкурса фестиваля вошли авторитетные гости из разных стран. В этом списке заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, певица Эмилия Валенти (Болгария), композитор Виталий Осошник (Россия), оперный певец Нико Горгиевски (Грузия), певец Мансур Ташматов (Узбекстан) и народная артистка Украины Оксана Пекун. Председатель жюри - Филип Жмахер (Сербия).

В нынешнем году на детском конкурсе выступят представители 16 стран. Это Карлен Маргарян (Армения), Константин Мазуркевич (Беларусь), Элизабет Захариева (Болгария), Анастасия (Грузия), Мария Лаура (Италия), Амина Асгатова (Казахстан), Юля Телеукэ (Молдова), Ксения Канн (Россия), Минка Лаврич (Словения), Ялкы Сака (Турция), Шохруххон Халимхонов (Узбекистан), Даниела (Украина), Лара (Хорватия), Комнен Вукович (Черногория), Адела Крживанкова (Чехия) и L'era (Эстония).

Напомним, в белорусском Витебске 15 июля стартовал юбилейный Международный фестиваль искусств "Славянский базар-2021". Его торжественно открыли ведущие из Беларуси, Украины и России. Впервые ведущей мероприятия стала известная украинская журналистка "Першого Незалежного" Диана Панченко, от Беларуси - Ольга Венская, а от РФ - Артем Шалимов.

"Да, я еду в Беларусь. Я уверена, международные конфликты надо гасить, а не обострять. И лучший путь к миру - музыка!" - сказала Диана Панченко.

Отметим, "Перший Незалежний" - единственный украинский телеканал, который будет транслировать ХХХ юбилейный Международный фестиваль искусств "Славянский базар - 2021" на протяжении всех дней. На традиционный и неповторимый праздник песни и искусства приглашены известные звезды из разных уголков планеты. Всего география мероприятия охватила пять континентов и 75 стран мира.

С 14 по 19 июля команда телеканала "Перший Незалежний" подготовила масштабное освещение легендарного международного фестиваля - зрителей ждут церемония открытия, прямые включения наших журналистов, цикл дневников закулисной жизни, телемост и лучшие звездные выступления.