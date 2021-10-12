В фамильном поместье принцессы Дианы археологи нашли артефакты неандертальцев

Обработанным частям морских ракушек не менее 40 тыс. лет

В фамильном поместье покойной принцессы Дианы археологи наткнулись на обработанные части морских ракушек возрастом не менее 40 тыс. лет. Об этом сообщил Ancient Origins.

Как отмечается, в фамильном имении покойной принцессы Дианы Олторп на северо-запад от центра Лондона археологи надеялись найти место средневекового поселка, который был оставлен после разрушительной средневековой чумы в 14 веке.

Так, они следовали по предположению покойного графа Спенсера, отца леди Дианы, который считал, что поселение находится в 914 метрах на запад от дома Олторп, построенного в 1688 году.

Однако ученые внезапно наткнулись на обработанные части морских ракушек из гораздо более старого лагеря неандертальцев, возраст которого составляет не менее 40 тыс. лет.

Такими образом обнаруженный лагерь можно считать одним из старейших поселений, найденных до сих пор в Британии.

Известно, что неандертальцы жили в Британии еще 400 тыс. лет назад. Существуют археологические доказательства, которые показывают, что по мере того, как ледники попеременно продвигались и отступали, между ледниковыми периодами, неандертальцы вернулись в Британию примерно 30 тыс. - 50 тыс. лет назад.

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