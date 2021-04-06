В Европе официально подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Вакцина AstraZeneca Global Look Press

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил, что есть связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca, от которой отказываются многие страны, и возникающим тромбозом.

Об этом Agence France-Presse сообщило в Twitter во вторник, 6 апреля.

На данный момент известно о летальных случаях после прививки AstraZeneca, выявленных в Великобритании, Норвегии, Грузии, Германии, Норвегии и других странах.

В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) продолжает рекомендовать вакцинацию AstraZeneca, назвав препарат безопасным.

Ранее мы писали, что американский завод Emergent BioSolutions компании Johnson&Johnson, который производит вакцину от коронавируса в Балтиморе, прекратил производство препарата от AstraZeneca. Такое решение было принято из-за недавней ошибки, в результате которой ингредиенты вакцин были случайно смешаны.