В Европарламенте требуют отставки Борреля из-за визита в Россию
Письмо с предложением отставки подписали более 80 депутатов
Более 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с предложением отправить в отставку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, поскольку считают его визит в Россию провалом европейской дипломатии. Об этом сообщает DPA.
"Во время визита на прошлой неделе господин Боррель неоднократно не защищал интересы Европейского Союза", - говорится в письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен.
Кроме того, группа европейских парламентариев призвала Борреля подать в отставку.
"Мы считаем, что президент Европейской комиссии должна принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию", - добавили депутаты.
Также они заявили, что Жозеп Боррель должен был закончить свою поездку, как только узнал о высылке дипломатов.
Как известно, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве.
Напомним, на днях Россия объявила персонами нон грата и выслала дипломатов Швеции, Польши и Германии из-за их участия в несогласованных протестах 23 января, в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.