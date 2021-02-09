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В Европарламенте требуют отставки Борреля из-за визита в Россию

Жозеп Боррель

 Фото из открытых источников

Письмо с предложением отставки подписали более 80 депутатов

Более 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с предложением отправить в отставку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, поскольку считают его визит в Россию провалом европейской дипломатии. Об этом сообщает DPA.

"Во время визита на прошлой неделе господин Боррель неоднократно не защищал интересы Европейского Союза", - говорится в письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен.

Кроме того, группа европейских парламентариев призвала Борреля подать в отставку.

"Мы считаем, что президент Европейской комиссии должна принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию", - добавили депутаты.

Также они заявили, что Жозеп Боррель должен был закончить свою поездку, как только узнал о высылке дипломатов.

Как известно, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве.

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Напомним, на днях Россия объявила персонами нон грата и выслала дипломатов Швеции, Польши и Германии из-за их участия в несогласованных протестах 23 января, в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

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