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В Европарламенте призвали ужесточить санкции против Беларуси из-за задержания Протасевича

Здание Европарламента

 Фото из открытых источников

В ведомстве назвали эту ситуацию "шокирующей эскалацией, которая требует решительного ответа со стороны ЕС"

В Европарламенте назвали задержание белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича во время принудительной посадки самолета Ryanair в Минске "шокирующей эскалацией, которая требует решительного ответа со стороны ЕС". Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации Европарламента по связям с Минском Роберта Бедроня, постоянного докладчика Пятраса Ауштрявичюса и главы комитета по иностранным делам Дэвида Макаллистера.

Как отмечается, чиновники подчеркнули необходимость в срочном порядке начать реализацию четвертого пакета санкций против должностных лиц, причастных к фальсификации выборов и дальнейшим нарушением прав человека в Беларуси, включая преследование журналистов и блогеров.

Авторы заявления призвали рассмотреть эту ситуацию главу Европейского Совета Шарля Мишеля, представителей стран-членов ЕС, а также Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борреля в ходе саммита Евросоюза, который состоится сегодня, 24 мая.

В их заявлении также содержится призыв к Европейской службе внешних связей (EEAS) и дипломатическому представительству ЕС в Беларуси взять соответствующую ситуацию под контроль, "предложить Протасевичу любую поддержку, которая ему необходима", и добиваться его скорейшего освобождения.

 

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Напомним, в национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс. Сначала сообщалось о минировании воздушного судна, а затем появилась информация, что на борту находился белорусский оппозиционный блогер и журналист, основатель издания Nexta Роман Протасевич, которому на родине грозит смертная казнь по статье "терроризм".

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