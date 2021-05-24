В Европарламенте призвали ужесточить санкции против Беларуси из-за задержания Протасевича

В ведомстве назвали эту ситуацию "шокирующей эскалацией, которая требует решительного ответа со стороны ЕС"

Как отмечается, чиновники подчеркнули необходимость в срочном порядке начать реализацию четвертого пакета санкций против должностных лиц, причастных к фальсификации выборов и дальнейшим нарушением прав человека в Беларуси, включая преследование журналистов и блогеров.

Авторы заявления призвали рассмотреть эту ситуацию главу Европейского Совета Шарля Мишеля, представителей стран-членов ЕС, а также Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борреля в ходе саммита Евросоюза, который состоится сегодня, 24 мая.

В их заявлении также содержится призыв к Европейской службе внешних связей (EEAS) и дипломатическому представительству ЕС в Беларуси взять соответствующую ситуацию под контроль, "предложить Протасевичу любую поддержку, которая ему необходима", и добиваться его скорейшего освобождения.

Właściwą reakcją UE na skandaliczne porwanie samolotu i aresztowanie słynnego dziennikarza Romana Protasiewicza jest natychmiastowe wdrożenie sankcji wobec reżimu Łukaszenki.



UE nie może czekać, kwestia Białorusi musi być omówiona podczas jutrzejszego szczytu Rady Europejskiej. pic.twitter.com/sDdsXxBybK — Robert Biedroń (@RobertBiedron) May 23, 2021

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Напомним, в национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс. Сначала сообщалось о минировании воздушного судна, а затем появилась информация, что на борту находился белорусский оппозиционный блогер и журналист, основатель издания Nexta Роман Протасевич, которому на родине грозит смертная казнь по статье "терроризм".