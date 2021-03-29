В Еврокомиссии объяснили, кто сможет получить паспорт вакцинации ЕС

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У не граждан ЕС также будет возможность получить документ

Граждане стран, не являющихся членами Европейского Союза, смогут получить паспорта вакцинации, однако при определенных условиях. Об этом сообщил спикер ЕК на брифинге в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Как вы знаете, на это время необязательные поездки в ЕС из третьих стран запрещены, кроме небольшого количества стран. Граждане ЕС, имеющие легальные основания путешествовать, смогут получить зеленый цифровой сертификат. Не граждане ЕС смогут подать запрос на сертификат, предоставив всю необходимую информацию, в том числе надлежащие доказательства вакцинации, которую он или она прошли", - отметил он.

По словам спикера, после этой процедуры страны-члены должны оценить, была ли предоставлена необходимая информация, и решить, выдавать ли цифровой зеленый сертификат.

Кроме этого, Еврокомиссия примет решение о том, что сертификаты о вакцинации третьей страны соответствуют требованиям. После этого сертификаты будут признаваться на уровне с документом ЕС.

"Но это не то, что мы рассматриваем прямо сейчас, это вопрос на ближайшую перспективу", - отметил чиновник.

Напомним, что в Европейском Союзе планируют ввести паспорта вакцинации уже с 15 июня. Они будут необязательными и будут действовать для 27 стран ЕС.