В этом месяце японская принцесса Мако выйдет замуж: Ее избранником стал простолюдин

ВВС

Свадьба назначена на 26 октября

Японская принцесса Мако в этом месяце выйдет замуж за простолюдина Комуро, из-за чего потеряет свой королевский статус. Об этом сообщил ВВС.

Как отмечается, в Императорском дворе обнародовали дату свадьбы. Церемония назначена на 26 октября.

Известно, что пара должна была пожениться в 2018 году, но свадьбу отложили из-за финансовых трудностей в семье жениха.

"Мако и Комуро познакомились в 2012 году в Международном христианском университете в Токио, а неофициально обручились в сентябре 2017 года.

После свадьбы они переедут в США, где Комуро работает юристом", - говорится в сообщении.

Также принцесса Мако отказалась от единовременной выплаты в размере до 150 миллионов иен (1,3 миллиона долларов), что положено женщинам-членам императорской семьи при отъезде из дома в связи с бракосочетанием.

А если ее прошение об отказе от денег будет удовлетворено, Мако станет первой императорской лицом в послевоенной истории Японии, которое отказалось от единовременной выплаты.

Кроме этого, есть вероятность, что она пропустит традиционные обряды, связанные со свадьбой королевской семьи.

Согласно японскому законодательству, члены императорской семьи женского пола теряют свой статус при вступлении в брак с "простолюдином", хотя члены мужского пола этого не делают.

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