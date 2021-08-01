В Эстонии заявили о создании спрея, защищающего от COVID-19

Иллюстративное фото

Однако спрей не является лекарственным средством

Эстонские ученые разработали спрей с антителами к коронавирус, который защищает от основных штаммов COVID-19: "уханьсrjuj", Дельты ("индийского"), "британского", "южноафриканского" и "бразильского". Об этом сообщает Postimees.

Согласно сообщению, продукт стал результатом совместных исследований эстонских компаний и университетов, но он не является лекарственным средством. Технология спрея запатентована, а производством и продажей занимается компания Chemi-Pharm.

По словам научного директора компании Icosagen, специалиста по генной инженерии, Марта Устава младшего, назальный спрей Bioblock может полностью предотвращать заражение COVID-19.

"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", - отметил ученый.

Напомним, ранее ученые провели исследование среди больных на коронавирус и обнаружили, что даже легкое течение COVID-19 приводит к нарушениям когнитивной функции мозга у пациентов.