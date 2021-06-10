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В Эстонии ввели в действие новые цифровые COVID-сертификаты

Фото из открытых источников

Они позволят в будущем безопаснее передвигаться по ЕС

С 10 июня Эстония ввела в действие новые цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19 в соответствии со стандартом Европейского Союза. Об этом сообщает Postimees.

При этом ранее установленные национальные сертификаты о вакцинации в стране остаются действительными.

Отмечается, что кроме сертификата, эстонцы также теперь могут сформировать подтверждение перенесенного заболевания или отрицательного теста на специальном портале для пациентов.

"От COVID-19 частично или полностью вакцинированы более полумиллиона эстонцев, и это число растет на десятки тысяч каждую неделю. Кроме того, среди нас больше 100 000 тех, кто переболел COVID-19. Новые COVID-удостоверения дадут возможность упростить путешествия и сделать их более безопасными, а также принимать участие в крупных мероприятиях в Эстонии", - заявил министр здоровья и труда Танель Кийк.

Отмечается, что цифровая система сертификации COVID-19 в ЕС будет полностью функционировать с июля. 

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Напомним, ранее мы писали, что Министр Кабинета министров Олег Немчинов прогнозирует, что Украина запустит COVID-сертификаты в течение 10-14 дней после того, как их введут в Европе.

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