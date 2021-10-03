В ЕС заявили, что Афганистан находится на грани социально-экономического коллапса

Для того, чтобы избежать худшего сценария, талибы должны будут выполнить условия, которые позволят увеличить объем международной помощи

По его словам, чтобы избежать худшего сценария, талибы должны будут выполнить условия, которые позволят увеличить объем международной помощи.

Афганистану грозит развал экономической и социальной систем, который может перерасти в гуманитарную катастрофу. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters .

"Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис, надвигающийся социально-экономический коллапс, который будет опасен для афганцев, региона и международной безопасности", - заявил Боррель.

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По его словам, цены на продовольствие в Афганистане подскочили более чем на 50% с момента прихода к власти талибов в августе, поскольку заморозка 9 млрд долларов из активов Афганистана, хранящихся в резервах иностранных центральных банков, и вывода доходов из-за рубежа усиливают инфляцию.

При этом Боррель добавил, что афганская банковская система в значительной степени парализована, люди не могут снять деньги, а система здравоохранения страны, которая в значительной степени зависела от иностранной помощи, близка к краху.

"Если ситуация сохранится, а зима приближается, это рискует превратиться в гуманитарную катастрофу", - заявил он, добавив, что это может вызвать массовую миграцию в соседние государства.

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Напомним, ранее мы писали, что талибы попросили дать им слово и возможность выступить перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе в Нью-Йорке.