В ЕС впервые одобрили использование COVID-вакцины для детей от 12 лет

Американская вакцина против коронавируса Pfizer REUTERS

У детей были те же побочные эффекты, что и у взрослых

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование COVID-вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для прививания детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, применение вакцины детей от этой возрастной группы будет таким же, как и у людей в возрасте от 16 лет. Препарат будут вводить в виде двух инъекций в мышцы плеча с интервалом в три недели.

Для определения эффективности Comirnaty было проведено исследование, в котором приняли участие 2260 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Испытание показало, что иммунная реакция в этой группе была такой же как в возрастной группе от 16 до 25 лет.

Как отмечается, дети получали вакцину или плацебо (фиктивную инъекцию). Так, среди 1005 детей, которые получали, никто не заболел COVID-19. В группе 978 детей, которым ввели плацебо, 16 человек заразились.

Это означает, что в этом исследовании вакцина была на 100% эффективной для предотвращения COVID-19 (хотя истинный показатель может составлять от 75% до 100%).

Известно, что у детей наблюдались такие же самые распространенные побочные эффекты как и среди людей в возрасте от 16 лет. Речь идет о боли в месте инъекции, усталости, головной боли, боли в мышцах и суставах, ознобе и лихорадке. Обычно такие реакции были легкие или умеренные и исчезали в течение нескольких дней после прививки.

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Напомним, ранее стало известно, что Мальта первой среди стран Европейского Союза сформировала коллективный иммунитет от коронавируса COVID-19, в стране вакцинировали 70% взрослого населения по крайней мере одной дозой.