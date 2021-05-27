В ЕС ужесточили требования для заявителей на шенгенскую визу

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За изменения теперь должен проголосовать Европарламент

В четверг, 27 мая, Совет Европы принял положение о совершенствовании Визовой информационной системы (VIS), которую используют органы государств-членов для регистрации и проверки лиц, которые подают документы на краткосрочную визу для въезда в Шенгенскую зону. Соответствующая информация размещена на сайте Совета Европы.

Согласно сообщению, теперь документ должен быть принят Европейским парламентом и подписан перед публикацией в Официальном вестнике ЕС.

В ЕС пояснили, что основными целями внесенных изменений:

дальнейшее усиление безопасности процедуры краткосрочного пребывания на визе;

включение в базу данных VIS долгосрочные визы и разрешения на проживание;

обеспечение взаимодействия между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС.

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Теперь, в соответствии с новыми правилами, VIS не только будет содержать информацию о краткосрочных визах, как это было раньше, но также будет охватывать долгосрочные визы и разрешения на проживание, поскольку эти документы позволяют свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны.

Также в VIS будет добавлен скан страницы биографических данных проездного документа. Кроме этого, перед выдачей визы или вида на жительство, будет усилена предварительная проверка заявителя в соответствующих базах данных о безопасности и миграции.

VIS автоматически запустит запрос об этих базах данных, и любые совпадения будут проверяться вручную и отслеживаться компетентным органом.

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Напомним, в начале февраля Европейский Союз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран, после чего критерии для открытия границ стали жестче.