В ЕС теперь запрещено пользоваться одноразовыми изделиями из пластика

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О запрете договорились в 2019 году, и государства-члены ЕС имели два года, чтобы ввести его в свое национальное законодательство

В ЕС 3 июля вступила в силу директива, запрещающая использование определенных видов пластиковой продукции. Об этом сообщает DW.

Директива о пластике одноразового использования устанавливает строгие правила по уменьшению количества видов продукции и упаковки, которые входят в десятку самых популярных предметов, загрязняющих европейские пляжи.

Согласно директиве, там, где альтернативные варианты легкодоступны и доступны по цене, одноразовые пластмассовые изделия будут запрещены. В отношении других продуктов будут приложены усилия, чтобы ограничить их использование с помощью дизайна и маркировки и обязательств по очистке тех, кто их производит.

О запрете договорились в 2019 году, и государства-члены ЕС имели два года, чтобы ввести его в свое национальное законодательство.

Согласно директиве, с 3 июля запрещены следующие одноразовые пластиковые изделия: ватные палочки, столовые приборы, тарелки, мешалки, палочки для еды, соломинки, пенополистирол для одноразового использования контейнеров для еды и напитков, все изделия из пластической оксидно-руйнувальної продукции.

Директива ЕС также предусматривает, что в ближайшие несколько лет вступят в силу другие меры.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании с 1 октября вступил в силу запрет на использование ватных палочек и мешалок для напитков, поэтому заведения не смогут предлагать эти предметы своим клиентам.