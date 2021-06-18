В ЕС согласовали секторальные санкции против Беларуси: что это значит

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Они коснутся трех сфер

Европейский Союз согласовал секторальные санкции против Беларуси, речь идет о калийной промышленности, нефти и банковском секторе. Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Стало понятно, что существует соглашение о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси по трем сферам - калийные удобрения, банковское дело и нефть - с политическим "зеленым светом" на совете по иностранным делам в понедельник. Должен финализироваться в ближайшие дни", - рассказал журналист.

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Напомним, в среду, 16 июня, послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси. Среди лиц, которые в нем фигурируют, есть ответственные за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича.