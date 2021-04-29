В ЕС приняли резолюцию о "Северном потоке-2" и отключении РФ от SWIFT
Документ касается обострения отношений России с Украиной и Чехией
Европарламент поддержал резолюцию, предусматривающую блокирование российского газопровода "Северный поток-2" и отключение РФ от международной системы SWIFT. Результаты голосования размещены на сайте парламента.
Как отмечается, полное название резолюции - "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику".
Так документ поддержали 548 евродепутатов, 113 воздержались, 25 - против.
В резолюции указано, что Россия представляет внешнюю угрозу европейской безопасности, а власти страны ведут внутреннюю войну против собственного народа путем систематического подавления оппозиции.
Напомним, ранее в МИД России допустили создание российской альтернативы SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей.