В ЕС планируют ввести сертификаты вакцинации

Стелла Кириакидес Фото из открытых источников

Это будет медицинский документ, который не даст его обладателям каких-то привилегий

В Евросоюзе планируют ввести сертификаты о вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.

По ее словам, медицинский документ, который планируют ввести, будет отличаться от паспорта вакцинации. Он будет содержать данные, связанные с прививкой, и не будет предоставлять никаких привилегий.

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"Он не только позволит проводить дифференцированный осмотр, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Речь идет о медицинском документе", - пояснила Кириакидес.

При этом медицинский сертификат не будет влиять на возможность свободно путешествовать.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине могут ввести свидетельства о проведении вакцинации от коронавируса.

По его словам, сертификаты о проведенной вакцинации не будут обязательными до тех пор, пока доступ к вакцинам ограничен.