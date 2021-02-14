В ЕС планируют ввести сертификаты вакцинации
Это будет медицинский документ, который не даст его обладателям каких-то привилегий
В Евросоюзе планируют ввести сертификаты о вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.
По ее словам, медицинский документ, который планируют ввести, будет отличаться от паспорта вакцинации. Он будет содержать данные, связанные с прививкой, и не будет предоставлять никаких привилегий.
"Он не только позволит проводить дифференцированный осмотр, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Речь идет о медицинском документе", - пояснила Кириакидес.
При этом медицинский сертификат не будет влиять на возможность свободно путешествовать.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине могут ввести свидетельства о проведении вакцинации от коронавируса.
По его словам, сертификаты о проведенной вакцинации не будут обязательными до тех пор, пока доступ к вакцинам ограничен.