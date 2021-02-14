live
Новости » Мир Читати новину українською

В ЕС планируют ввести сертификаты вакцинации

Стелла Кириакидес Фото из открытых источников

Это будет медицинский документ, который не даст его обладателям каких-то привилегий

В Евросоюзе планируют ввести сертификаты о вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine

По ее словам, медицинский документ, который планируют ввести, будет отличаться от паспорта вакцинации. Он будет содержать данные, связанные с прививкой, и не будет предоставлять никаких привилегий.  

Новости по теме: Эксперты оценили шансы внедрения в Украине паспортов вакцинации и сопутствующие риски

"Он не только позволит проводить дифференцированный осмотр, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Речь идет о медицинском документе", - пояснила Кириакидес.

При этом медицинский сертификат не будет влиять на возможность свободно путешествовать.

Новости по теме: Паспорта вакцинации не решат всех проблем, - Степанов

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине могут ввести свидетельства о проведении вакцинации от коронавируса. 

По его словам, сертификаты о проведенной вакцинации не будут обязательными до тех пор, пока доступ к вакцинам ограничен.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов В России плотник института продал редкие черепа животных, которые оценили в 47 тысяч долларов Россия заявила про готовность разорвать отношения с ЕС Истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Беззаконность в Украине. Конфликт из-за языка. Тарифы. Обещания власти | Ток-шоу
Свобода слова. Раскол
Судьба
Украина без свободы слова | Олег Волошин | 12.02.21
Давление на СМИ. Тарифная политика. Донбасс и Минские соглашения |