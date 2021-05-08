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В ЕС перенесли согласование COVID-паспортов

Фото из открытых источников

Соответствующее решение планируют принять уже на следующем саммите

В Европейском Союзе перенесли принятие COVID-паспортов, которые дадут возможность возродить туризм, несмотря на пандемию коронавирус. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передают РИА Новости.

"Мы говорили вчера о зеленых сертификатах. Мы договорились, что 25 мая (на следующем саммите лидеров ЕС - ред.) мы вернемся к этой теме с целью найти общий соглашение по этому важному вопросу", - отметил он. 

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Напомним, ранее страны Европейского Союза официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествий, что должно стать шагом к восстановлению туризма этим летом.

Также в ЕС анонсировали, что уже в мае начнутся испытание COVID-паспортов. В частности, Греция планировала взять в тестировании "цифровых зеленых сертификатов", которые подтверждают, что их владельцы привиты от болезни COVID-19.

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