В ЕС перенесли согласование COVID-паспортов

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Соответствующее решение планируют принять уже на следующем саммите

В Европейском Союзе перенесли принятие COVID-паспортов, которые дадут возможность возродить туризм, несмотря на пандемию коронавирус. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передают РИА Новости.

"Мы говорили вчера о зеленых сертификатах. Мы договорились, что 25 мая (на следующем саммите лидеров ЕС - ред.) мы вернемся к этой теме с целью найти общий соглашение по этому важному вопросу", - отметил он.

Напомним, ранее страны Европейского Союза официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествий, что должно стать шагом к восстановлению туризма этим летом.

Также в ЕС анонсировали, что уже в мае начнутся испытание COVID-паспортов. В частности, Греция планировала взять в тестировании "цифровых зеленых сертификатов", которые подтверждают, что их владельцы привиты от болезни COVID-19.