В ЕС опубликовали рекомендации по новому штамму коронавируса "Омикрон"
Он более устойчив к вакцинам и быстрее распространяется
В Европейском центре по предотвращению и контролю заболеваний заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться. Об этом сообщила пресс-служба центра.
Как отмечается, эксперты центра ECDC рекомендуют избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения новым штаммом, и расширять тестирование и отслеживать контакты больных Covid-19.
При этом, странам Евросоюза рекомендуется рассмотреть возможность ревакцинации лиц от 40 лет для защиты наиболее уязвимых категорий людей.
Также впоследствии рекомендуется прививать взрослых в возрасте от 18 лет по крайней мере через полгода после завершения первого курса прививки для повышения защиты от инфекции из-за снижения иммунитета.
Так, это потенциально может уменьшить популяцию вируса, предотвратить дополнительную госпитализацию и летальные случаи среди больных.
Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый вариант коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке и Ботсване, который вызывает беспокойство.
На этом фоне правительство Швейцарии приняло решение запретить все полеты из Ботсваны, Лесото, Мозамбика, Намибии, Зимбабве и других стран Южной Африки. Запрет действует неограниченный срок.