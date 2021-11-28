В ЕС опубликовали рекомендации по новому штамму коронавируса "Омикрон"

Фото из открытых источников

Он более устойчив к вакцинам и быстрее распространяется

В Европейском центре по предотвращению и контролю заболеваний заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Как отмечается, эксперты центра ECDC рекомендуют избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения новым штаммом, и расширять тестирование и отслеживать контакты больных Covid-19.

При этом, странам Евросоюза рекомендуется рассмотреть возможность ревакцинации лиц от 40 лет для защиты наиболее уязвимых категорий людей.

Также впоследствии рекомендуется прививать взрослых в возрасте от 18 лет по крайней мере через полгода после завершения первого курса прививки для повышения защиты от инфекции из-за снижения иммунитета.

Так, это потенциально может уменьшить популяцию вируса, предотвратить дополнительную госпитализацию и летальные случаи среди больных.

Новости по теме: Moderna создаст свою вакцину против штамма коронавируса "Омикрон"

Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый вариант коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке и Ботсване, который вызывает беспокойство.

На этом фоне правительство Швейцарии приняло решение запретить все полеты из Ботсваны, Лесото, Мозамбика, Намибии, Зимбабве и других стран Южной Африки. Запрет действует неограниченный срок.