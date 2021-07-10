live
Новости » Мир Читати новину українською

В ЕС настроены до конца июля полностью привить 70% населения

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

 REUTERS

Сейчас в Евросоюзе 44,1% взрослых (от 18 лет) вакцинированы полностью

Европейский Союз получил достаточно доз вакцины против коронавирус, чтобы к концу июля привить 70% взрослого населения. Параллельно в ЕС запустили вакцинацию детей и подростков. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Facebook.

"Европейский Союз сдержал свое слово. В эти выходные мы доставили странам-членам достаточно вакцин, чтобы в этом месяце полностью привить не менее 70% взрослого населения ЕС . До завтра будут распространены около 500 миллионов доз", — отметила глава Еврокомиссии.

Теперь государства-члены ЕС должны сделать все возможное, чтобы увеличить количество привитых граждан.

Как известно, ЕС закупил:

  • 330 миллионов доз вакцины BioNTech-Pfizer;
  • 100 миллионов — AstraZeneca;
  • 50 миллионов — Moderna;
  • 20 миллионов — Джонсон и Джонсон.

Все препараты, кроме Johnson & Johnson, требуют двух доз для достижения максимальной эффективности.

Сейчас в Евросоюзе 44,1% взрослых (от 18 лет) вакцинированы полностью.

Новости по теме: Вакцинация от COVID-19: Как подготовиться к прививке и какие страны – рекордсмены по иммунизации

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины сообщили, что может стимулировать украинцев к COVID-вакцинации. Отдельно, поощрять к вакцинации может ЕС, разрешив въезд с украинскими сертификатами прививок.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Суд незаконно продлил домашний арест Виктору Медведчуку. Как это было Загородний: Судом над Медведчуком власть хочет показать обществу, что будет с теми, кто осмелится критиковать режим Виктор Медведчук - Решение о продлении мне домашнего ареста принято судом под прямым давлением власти Последствия украинизации: Из-за безграмотного перевода на украинский язык прокуратура фактически просит продлить Медведчуку срок домашнего ареста на 3 дня

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект