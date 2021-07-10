В ЕС настроены до конца июля полностью привить 70% населения

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен REUTERS

Сейчас в Евросоюзе 44,1% взрослых (от 18 лет) вакцинированы полностью

Европейский Союз получил достаточно доз вакцины против коронавирус, чтобы к концу июля привить 70% взрослого населения. Параллельно в ЕС запустили вакцинацию детей и подростков. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Facebook.

"Европейский Союз сдержал свое слово. В эти выходные мы доставили странам-членам достаточно вакцин, чтобы в этом месяце полностью привить не менее 70% взрослого населения ЕС . До завтра будут распространены около 500 миллионов доз", — отметила глава Еврокомиссии.

Теперь государства-члены ЕС должны сделать все возможное, чтобы увеличить количество привитых граждан.

Как известно, ЕС закупил:

330 миллионов доз вакцины BioNTech-Pfizer;

100 миллионов — AstraZeneca;

50 миллионов — Moderna;

20 миллионов — Джонсон и Джонсон.

Все препараты, кроме Johnson & Johnson, требуют двух доз для достижения максимальной эффективности.

Сейчас в Евросоюзе 44,1% взрослых (от 18 лет) вакцинированы полностью.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины сообщили, что может стимулировать украинцев к COVID-вакцинации. Отдельно, поощрять к вакцинации может ЕС, разрешив въезд с украинскими сертификатами прививок.