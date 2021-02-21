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В ЕС готовят новые санкции против России из-за дела Навального

Алексей Навальный epa/vostock-photo

Вероятно, ограничения будут касаться физлиц и организаций

Евросоюз готовится ввести новые санкции против властей РФ из-за замены оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный. Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, передает DW.

Отмечается, что это может произойти во время встречи глав дипведомств стран ЕС завтра, 22 февраля. Вероятно, ограничения будут касаться физических лиц и организаций. Санкции должны ввести с помощью нового механизма Евросоюза, цель которого – наказывать нарушителей прав человека.

Австрийский чиновник заявил, что ожидает на "широкое большинство" в поддержке санкций среди стран-членов блока. В то же время он добавил, что некоторые лица смогли применить юридические механизмы для вычеркивания себя из списков из-за нехватки необходимых доказательств.

Напомним, недавно Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии общего режима 2 года и 5 месяцев.

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Позже Алексея Навального признали виновным в деле о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Оппозиционеру назначили штраф в размере 850 тысяч рублей.

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