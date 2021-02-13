В Ереване произошло мощное землетрясение, которое вызвало проблемы со связью
Стихия повредила дом, по меньшей мере один человек травмирован
В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7, в результате чего в столице Ереване возникли проблемы со связью. Об этом сообщает Европейский-средиземноморский сейсмологический центр и пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 12 километрах от Еревана на глубине примерно два километра. Сила толчков составляла 6-7 баллов. В то же время в районах Арагацотн, Арарат, Ширак, Армавир, Котайк, Вайоц Дзор землетрясение оценили в 3-4 балла.
После подземных толчков местные жители выбежали из своих домов. Многие из них оставались на улице до вечера, опасаясь новых толчков.
По предварительной информации, значительных разрушений в результате землетрясения нет.
"В общине Эребуни Еревана был поврежден самодельный дом, легкую травму получил один житель. Облицовочная плитка упала в нескольких местах. По предварительным данным, жертв нет", - напасал премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook.
Напомним, недавно мощное землетрясение всколыхнуло Индонезию. В результате погибли по меньшей мере 42 человека, а еще сотни человек получили ранения различной степени тяжести.