В Елисейском дворце анонсировали нормандскую встречу на уровне глав МИД
Лидеры договорились о необходимости работать над полной реализацией выводов, которые были утверждены на саммите 2019 года в Париже
Все стороны переговоров в "нормандском формате" договорились о проведении встречи на уровне глав МИД в ближайшие недели. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца по итогам телефонного разговора между лидерами стран "нормандского формата".
"Стороны договорились об организации в течение ближайших недель встречи на уровне министров (иностранных дел, – ред.) между Францией, Германией, РФ и Украиной", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что лидеры договорились о необходимости работать над полной реализацией выводов, которые были утверждены на саммите 2019 года в Париже.
Напомним, ранее мы писали, что Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали президента РФ Владимира Путина продвинуться в вопросе саммита в "нормандском формате".