В Египте вводят локдаун: Закрываются рестораны, торговые центры и парки

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Таким образом в стране хотят стабилизировать ситуацию с числом инфицированных

Власти Египта решили ввести двухнедельный локдаун в стране для уменьшения количества COVID-больных. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как отмечается, соответствующее решение принял премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

При этом добавляется, что в течение 14 дней не будут работать магазины, рестораны и торговые центры. Также с 6 мая в Египте будет запрещено проведение массовых мероприятий и концертов. А уже с 12 по 16 мая ограничения будут распространяться и на работу пляжей и парков.

Стало известно, что с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали 231 тысячу инфицированных. Около 13,5 тысячи человек умерли от недуга.

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Напомним, ранее страны Европейского Союза официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествий, что должно стать шагом к восстановлению туризма этим летом.