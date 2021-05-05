В Египте вводят локдаун: Закрываются рестораны, торговые центры и парки
Таким образом в стране хотят стабилизировать ситуацию с числом инфицированных
Власти Египта решили ввести двухнедельный локдаун в стране для уменьшения количества COVID-больных. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Как отмечается, соответствующее решение принял премьер-министр страны Мустафа Мадбули.
При этом добавляется, что в течение 14 дней не будут работать магазины, рестораны и торговые центры. Также с 6 мая в Египте будет запрещено проведение массовых мероприятий и концертов. А уже с 12 по 16 мая ограничения будут распространяться и на работу пляжей и парков.
Стало известно, что с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали 231 тысячу инфицированных. Около 13,5 тысячи человек умерли от недуга.
Напомним, ранее страны Европейского Союза официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествий, что должно стать шагом к восстановлению туризма этим летом.