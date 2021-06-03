В Египте вакцинировали весь персонал на курортах Красного моря и Южного Синая

Туристы в Египте Фото из открытых источников

Цель кампании - привить от коронавируса все население двух морских провинций до конца июня

В Египте привили от коронавируса всех сотрудников турсектора, кто работает в курортных зонах Красного моря и Южного Синая. Отели в этих регионах готовятся принять туристов этим летом. Об этом сообщил министр туризма Египта Халед аль-Анани, передает египетская газета Al-Аһгам.

Министр отметил, что персонал отелей, курортных кафе, ресторанов, туристических базаров и транспорта в провинциях Красное море и Южный Синай получили вакцину от COVID-19.

"Вакцинация наших сотрудников - лишь одна из мер, которые мы предпринимаем, чтобы туристы могли безопасно, быстро и уверенно вернуться в Жемчужины Египта", - добавил аль-Анани.

По его словам, вакцинация в курортных регионах будет продолжена. Цель кампании - привить от коронавируса все население этих двух провинций к концу июня.

"Египет начал вакцинацию туристического персонала и в других ключевых направлениях, включая Каир, Гизу, Луксор и Асуан", - уточнил министр.

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Ранее сообщалось, что в Украине с начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса COVID-19 получили 1 008 859 человек.