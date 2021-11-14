В Египте произошло нашествие скорпионов: Три человека умерли из-за укусов

Еще около 450 людям понадобилась медицинская помощь

Как отмечается, град и грозы в районе реки Нил в пятницу, 12 ноября, были особенно сильными и вызвали нашествие жителей реки.

"Медицинским центрам в селах вблизи гор и пустынь предоставили дополнительные дозы противоядия. Врачи, которые прививали людей против коронавируса, теперь вынуждены лечить укусы скорпионов", - сообщили в египетском Минздраве.

Местные власти призывают людей оставаться дома и избегать мест с большим количеством деревьев.

Известно, что Египет является домом для популяции жирохвостых скорпионов, которые являются одними из самых ядовитых в мире. Яд черного жирохвостого скорпиона может убить человека меньше чем за час.

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Ранее сообщалось, что в одном из отелей Египте произошло массовое отравление. Среди отравившихся туристов - 13 украинцев. Всего в отеле отравились более сотни человек.