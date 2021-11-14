home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В Египте произошло нашествие скорпионов: Три человека умерли из-за укусов

Фото из открытых источников

Еще около 450 людям понадобилась медицинская помощь

В Египте в городе Асуан, который расположен на Ниле, непогода вынесла на улицу скорпионов, из-за этого уже три человека умерли, а около 450 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, град и грозы в районе реки Нил в пятницу, 12 ноября, были особенно сильными и вызвали нашествие жителей реки.

"Медицинским центрам в селах вблизи гор и пустынь предоставили дополнительные дозы противоядия. Врачи, которые прививали людей против коронавируса, теперь вынуждены лечить укусы скорпионов", - сообщили в египетском Минздраве.

Местные власти призывают людей оставаться дома и избегать мест с большим количеством деревьев.

Известно, что Египет является домом для популяции жирохвостых скорпионов, которые являются одними из самых ядовитых в мире. Яд черного жирохвостого скорпиона может убить человека меньше чем за час.

Новости по теме: Впервые за четыре года в Египте отменили чрезвычайное положение

Ранее сообщалось, что в одном из отелей Египте произошло массовое отравление. Среди отравившихся туристов - 13 украинцев. Всего в отеле отравились более сотни человек.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект