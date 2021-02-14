В Египте археологи нашли древнейшую пивоварню в мире

О существовании пивоварни археологи знали еще в начале прошлого века

Американские и египетские археологи обнаружили вероятно, древнейшую пивоварню в мире. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что пивоварню нашли во время раскопок на территории древнего города Египта Абидос, который теперь является археологической зоной. Этот город расположен в пустыне в 450 км к югу от Каира.

По словам ученых, пивоварня скорее всего относиться ко временам фараона Нармера, который считается основателем I династии Раннего царства (3150 - 2613 г. до н. э.). Известно, что во время раскопок было обнаружено восемь больших помещений размером примерно 20 на 2,5 метра. В каждом из таких помещений были расположены около 40 глиняных резервуаров, предназначенные для нагрева воды с зерном для производства пива.

Исследователи предполагают, что пиво использовали для проведения различных ритуалов, поскольку было обнаружено множество свидетельств такого его использования. При этом британские археологи еще в 1900-е годы заявляли о существовании этого пивного завода, однако не могли найти его.

Также известно, что Абидос с середины IV тысячелетия до н. э. был важным религиозным центром Древнего Египта и одним из главных мест почитания бога Осириса.

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Напомним, недавно в Израиле исследователи обнаружили фрагмент ткани с фиолетовой краской, которой пользовались во времена правления библейского царя Давида. В стране впервые нашли столь старый текстиль.